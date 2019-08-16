Бондарчук снимет фильм о посадке лайнера на поле

Бондарчук хочет снять фильм о героической посадке Airbus A321

Знаменитый российский режиссер Федор Бондарчук заявил, что хочет снять фильм о героической посадке Airbus A321 в Жуковском.

"Да, про эту историю надо снимать кино!", — рассказал СМИ Бондарчук.

Режиссера вдохновил подвиг экипажа, который 15 августа посадил судно с 226 пассажирами на кукурузном поле. Не смотря на сложнейшую аварийную посадку, все остались живы.