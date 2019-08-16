Бондарчук снимет фильм о посадке лайнера на поле

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 100. Большой МУЛЬТпраздник!
Мультфильм
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет

Бондарчук хочет снять фильм о героической посадке Airbus A321 

Рамблер 1 час назад
Знаменитый российский режиссер Федор Бондарчук заявил, что хочет снять фильм о героической посадке Airbus A321 в Жуковском.
"Да, про эту историю надо снимать кино!", — рассказал СМИ Бондарчук.
Режиссера вдохновил подвиг экипажа, который 15 августа посадил судно с 226 пассажирами на кукурузном поле. Не смотря на сложнейшую аварийную посадку, все остались живы.
Напомним, что о подобной героической посадке лайнера был снят фильм "Чудо на Гудзоне". Картина была посвящена аварийной посадке Airbus А320 на реку в Нью-Йорке, которая потрясла мир в 2009 году.
Фильмы , Видео , Чудо на Гудзоне , Федор Бондарчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оби-Ван Кеноби станет героем сериала
Пьер Ришар: от «папаши» до дедули
Комедии только для взрослых1
Артисты, которых мы знаем под псевдонимами9
Любовь Аксенова сыграет в сериале «Содержанки»
Видео
02:19
Вышла бюджетная версия «Матрицы» (2019)
Фильмы
05:04
10 страшных короткометражек на YouTube за 5 минут
Фильмы
10:08
Жуткие моменты и скрытые послания «Тома и Джерри»
Фильмы
05:51
Что стало с актерами из телефильма «Вечный зов»
Актеры Фильмы
03:11
Почему Пьер Ришар лишился легендарной прически
Актеры
07:50
Смог ли сесть самолет из «Крутого пике»
ТВ
00:50
Бондарчук снимет фильм о посадке лайнера на поле
Фильмы
02:15
В России Тарантино стали использовать для рекламы
Актеры
10:01
Актеры, оказавшиеся родственниками
Актеры
10:45
Самые ненавистные киногерои
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение