Бондарчук снимет фильм о посадке лайнера на поле

Знаменитый российский режиссер Федор Бондарчук заявил, что хочет снять фильм о героической посадке Airbus A321 в Жуковском.
"Да, про эту историю надо снимать кино!", — рассказал СМИ Бондарчук.
Режиссера вдохновил подвиг экипажа, который 15 августа посадил судно с 226 пассажирами на кукурузном поле. Не смотря на сложнейшую аварийную посадку, все остались живы.
Напомним, что о подобной героической посадке лайнера был снят фильм "Чудо на Гудзоне". Картина была посвящена аварийной посадке Airbus А320 на реку в Нью-Йорке, которая потрясла мир в 2009 году.