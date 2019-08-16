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Откуда советские режиссеры украли Вертера из фильма «Гостья из будущего» 

Рамблер 6 часов назад
Во времена СССР в нашем кинематографе один за другим появлялись фильмы, которые впоследствии становились культовыми. Также произошло и с фантастической картиной Павла Арсенова "Гостья из будущего". Кинолента собрала восторженные отзывы не только детей, но и взрослых. Однако мало кто знает, что героя по имени Вертер кинематографисты от и до списали с западного персонажа.
Фильм "Гостья из будущего" вышел на экраны в 1985 году. Незадолго до этого в итальянском прокате появились фильмы "Война роботов" (1978) и "Бестия в космосе" (1980). Обе картины принадлежат римскому режиссеру и сценаристу Альфонсо Брешии. Едва ли эти киноленты можно назвать выдающимися, как и в целом карьеру Брешии. На его счету десятки забытых картин с довольно странными названиями вроде "Голая девушка убита в парке". И тем не менее факт остается фактом, — именно в его картинах впервые появляется персонаж точь-в-точь такой же, как советский Вертер. И не один, а с целой армией себе подобных.
Кадр из фильма "Война роботов"
Любопытно, что фильмы итальянского режиссера критики разгромили в пух и прах, из-за чего спросом у зрителей они не пользовались. Но в то же время советским кинематографистам удалось, скопировав персонажа Брешии, создать "Гостью из будущего", которая по сей день является любимейшим фильмом многих россиян.
Комментарии17
Фильмы , Видео , Гостья из будущего , Павел Арсенов
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