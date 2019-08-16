Активисты сделали мультфильм-инструкцию о спасении из леса

Российские активисты выпустили обучающий ролик для детей о том, как вести себя в случае, если они потерялись в лесу. Проект подготовили активисты социального проекта «Безопасность наших детей» в Курской области. Ролик рассчитан на детей возрастом от трех до пяти лет.

"Тема пропажи детей, к сожалению, остается актуальной. Мы разработали мультфильм для того, чтобы мамам и папам, воспитателям и учителям было легче рассказать ребятам о правилах поведения в чрезвычайной ситуации", — объяснили авторы ролика в интервью СМИ.

Мультфильм набирает популярность в Сети, а пользователи отмечают, что ролик, действительно, получился полезным и интересным.