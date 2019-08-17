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Трюки из немого кино, которые не выполнят современные каскадеры 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Новые времена" (1936)
Эпоха немного кино была посвящена пантомиме и фарсу. С этим периодом фильмографии связано множество имен гениальных актеров, творчество которых интересно и в наши дни. Тогда были изобретены характерные приемы постановки кадров. Чтобы донести до зрителей эмоции и смысл происходящего без звука, требовался настоящий талант. С помощью мимики и жестов артисты обыгрывали различные сцены. Они поскальзывались на банановой кожуре, падали с движущихся автомобилей и балансировали на высоте. Задолго до появления компьютерной графики эти удивительные трюки совершались в режиме реального времени, в результате тщательного планирования, каскадерского мастерства и при наличии огромного мужества.

Пароходный Билл (1928)

Кинолента "Пароходный Билл" повествует о событиях на реке Миссисипи во времена колесных пароходов. В ней показаны приключения испорченного молодого человека из Бостона, которого строгий отец пытается научить премудростям навигации. В одной из сцен главный герой (актер Бастер Китон) останавливается, чтобы отдышаться, а в это время на него обрушивается фасад двухэтажного дома.
Giphy
Артист не пострадал, поскольку его тело идеально "вписалось" в открытое окно. Даже спустя почти сто лет этот трюк выглядит опасным, поскольку фасад весил более 18 килограмм. Китон специально вбил гвоздь в землю, чтобы обозначить свое положение. Ходят слухи, что за несколько минут до начала съемки актер заметил, как члены съемочной группы молятся. Позже исполнитель главной роли назвал трюк одним из "величайших ощущений", которые когда-либо испытывал.
"В молодости я был безумен, иначе бы никогда этого не сделал", — отмечал он.

"Наконец в безопасности" (1923)

Американский комик и режиссер Гарольд Ллойд прославился не только ролями в комедиях, но и опасными трюками, выполняемыми в живую. В 1919 году в его руках взорвалась бомба, оторвав два пальца и часть ладони. Это не помешало кинокарьере артиста. В ленте "Безопасность прежде всего!" ("Наконец в безопасности") он взбирается на стену многоэтажки и повисает на стрелке огромных часов, которые вот-вот развалятся. Однако позже в документальном сериале "Голливуд" (1980) один из каскадеров признался, что подменял Ллойда на общих планах, когда снимали сцены с часами.
wikipedia.org

"Дилижанс" (1939)

Один из первых боевиков в жанре вестерн, "Дилижанс", рассказывает о группе путешественников, преодолевающих прерию на дилижансе. Им предстоит столкнуться с воинственными индейцами из племени апачей. Фильм оказал большое влияние на формирование Голливуда и кино. Стоит отметить сцену атаки индейцев, которая наполнена эффектными трюками. Например, прыжок каскадера Якима Канутта, игравшего индейца, на лошадей, которые несутся в упряжке, а затем медленное сползание и падение прямо под копыта. Критики сочли погоню длинной и неправдоподобной. На это режиссер Джон Форд отвечал, что если бы индейцы стреляли по лошадям, фильм бы сразу закончился. Стоит отметить, что он был единственным в мире, кто имел четыре "Оскара" за лучшую режиссуру.
"Лошади интересовали индейцев больше, чем бледнолицые. Лошади были им нужны. Кроме того, индейцы очень плохо стреляли на скаку", — говорил Форд.
Кадр из фильма "Дилижанс"

"Новые времена" (1936)

В одной из наиболее известных сцен в сатирической комедии "Новые времена" персонаж Чарли Чаплина, Маленький Бродяга, виртуозно катается на роликах с завязанными глазами по четвертому этажу универмага, то и дело приближаясь к краю балкона без балюстрады. Частично трюк был сфабрикован — спуск на нижние этажи фактически нарисовали на стеклянной панели, которую поместили перед камерой. Однако катание на роликах не было уловкой. Это — один из многих навыков, которые актер приобрел в юности, работая в водевиле.
Giphy
Комментарии
Фильмы , Новые времена , Оскар , Дилижанс , Чарли Чаплин , Гарольд Ллойд , Джон Форд
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