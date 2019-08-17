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Фильмы о шпионах, которые существовали в реальности 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Игра в имитацию"
Всегда интересно посмотреть на тех кто живет секретной жизнью.

"Игра в имитацию", 2014

Мортен Тильдум
Сюжет фильма рассказывает о событиях, происходивших во время Второй мировой войны. Британская разведка положила все свои силы на перехват и расшифровку сообщений немецких войск. Нацисты кодировали свои послания при помощи машины "Энигма" и кодового слова, которое менялось в полночь. Казалось, что взломать шифр просто невозможно, однако гениальный математику Алану Тьюрингу это удалось. Ученый создал свой аппарат "Кристофер", но уверен, что без дополнительной информации даже он будет бессилен. Когда последние надежды британцев растаяли, неожиданно Тьюринг получает подсказку, что все зашифрованные сообщения содержат постоянно повторяющиеся слова в прогнозе погоды. Взлом шифра "Энигмы", считают специалисты, приблизил день победы в войне на два года и сохранил миллионы жизней.

"Шпионский мост", 2015

Стивен Спилберг
Кадр из фильма "Шпионский мост"
Команда агентов ФБР арестовывает художника Рудольфа Абеля, которого подозревают в ведении шпионской деятельности в пользу СССР. Правительство США собирается провести справедливый суд, и коллегия адвокатов Нью-Йорка поручает защиту Абеля специалисту по страховым делам Джеймсу Доновану. Адвокат понимает, что дело, скорее всего, будет проиграно: у агентов масса улик, изобличающих в Рудольфе советского разведчика. Однако на этом сложности Донована не заканчиваются, позже родина требует от него провести сложнейшие переговоры о возвращении на родину сбитого над СССР пилота U2.

"Код "Красный"", 2018

Тревор Нанн
Кадр из фильма "Код "Красный""
Реальная история русской шпионки, предотвратившей Третью мировую войну. Джоан Стэнли — отставной агент советской разведки в Великобритании. В годы войны она работала на предприятии, которое занималось созданием атомной бомбы и передавала секретные данные агентам из СССР. Джоан даже отказывалась от вознаграждения из идейных соображений. Девушка полагала, что такое оружие должно быть у всех, тогда мир будет в безопасности. Позже она отошла от дел и жила размеренной жизнью до самой старости, пока в нулевые ее не арестовали.
Комментарии
Фильмы , Шпионский мост , Стивен Спилберг , Алан Тьюринг , Мортен Тильдум , Тревор Нанн , Рудольф Абель , ФБР
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