Как снимали фильм «Асса»

Фильм Сергея Соловьева «Асса» можно смело назвать главным фильмом русского рока и рок-энциклопедией тех лет. Именно после него массовый зритель узнал о существовании другой музыки в СССР. Тем удивительнее, что до съемок картины режиссер практически ничего не знал о современной музыке.

«Асса» создавалась по схеме популярных тогда индийских фильмов с обязательным любовным треугольником между красавицей, богатым негодяем и бедным честным парнем. Собственно, обилие музыкальных номеров также укладывалось в привычный сценарий индийской мелодрамы, но что индийцу хорошо, то русскому — «Асса».

Название фильма, как и сама лента, обросло легендами. Первоначальный вариант — «Здравствуй, мальчик Бананан» категорически не нравился Сергею Бугаеву , и он предложил «Ассу». В качестве объяснения режиссер услышал, что это якобы первое слово, которое Ной сказал после потопа, но на самом деле так называлась художественная мастерская Тимура Новикова , друга Бугаева. Впрочем, в разное время предлагались самые невероятные расшифровки названия — и «Автор Соловьев Сергей Александрович», и сокращение от крымского вина «Массандра».

При этом изначально в роли Бананана Соловьев видел Гребенщикова, а потом хотел, чтобы он исполнил все песни за Бугаева. Позже музыканты объяснили ему, что такой ход был бы попросту нелепым, настолько узнаваем Гребенщиков.

Текст Александра Баширова в фильме — импровизация актера, который известен тем, что плохо запоминает свои реплики. Соловьев даже хотел отстранить его от съемок, но блестящий экспромт переубедил режиссера. Кстати, допрос героя Баширова снимали в Бутырской тюрьме.

Остальные съемки проходили в зимней Ялте, Москве и Ленинграде. В фильме «сыграли» и Никитский ботанический сад, гостиница «Ореанда», ресторан «Таврида» и канатная дорога. Причем съемки в «Ореанде» разрешили только после телеграммы Горбачеву. В столице сняли эпизод на ипподроме и финал картины.

А съемки в Ленинграде, в Михайловском замке, понадобились из-за второй сюжетной линии — истории убийства Павла I и воцарения Александра I. Книгу об этом — «Грань веков» Натана Эйдельмана — читает Крымов, герой Говорухина. Прозрачное сравнение с другим временем перемен налицо. Хотя сама книга вышла только в 1982 году, а время действия фильма — 1980 год. Чтобы подчеркнуть это, был изготовлен портрет Брежнева, который очень смущал ялтинцев в 1987 году.

Фантастические сны Бананана — это кадры артхаусных картин Евгения Кондратьева и фантазии самого Бугаева. В кадрах появляются и инсталляции нелегальных художников вроде «Коммьюникейшн тьюб» и «Пальма в снегу».

Виктор Цой исполнил главную композицию фильма в Зеленом театре парка Горького. Массовкой стали обычные зрители, которые пришли на бесплатный концерт «Кино», устроенный съемочной группой. Концерт был живой, но для съемок «Хочу перемен» звучит в записи. При этом зрители, недовольные, что концерт задерживается, даже покусились на пожарную машину.

Изначально премьера фильма планировалась в «Ударнике» в ноябре 1987 года, однако директор кинотеатра отказался от проката. В итоге фильм показали в ДК МЭЛЗ в марте 1988 года. Премьеру сопровождали концерты рок-музыкантов и выставки неформальных художников.

Кстати, на съемках и Цой, и Бугаев встретили свою любовь. Виктор Цой познакомился с Натальей Разлоговой, ассистентом режжиссера, и оставил ради нее семью. А Сергей Бугаев женился на Ирене Куксенайте, сыгравшей подругу сотрудника КГБ.