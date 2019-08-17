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В России снимут еще одну экранизацию «Мастера и Маргариты» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
В России появится еще одна экранизация романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщил ее сопродюсер Игорь Толстунов.
Пока о предстоящем фильме ничего неизвестно, но создатели поделились, что съемки стартуют только весной 2020 года. Кроме того, Толстунов рассказал, что у экранизации очень большой бюджет. Она может стать самым дорогим фильмом в истории России.
Режиссером нового фильма станет Николай Лебедев. Толстунов добавил, что возможно старт съемкам дадут как можно раньше, в марте. Конкретную цифру бюджета он не назвал, просто сказал, что он будет большим. Он также рассказал, что играть в фильме будут западные артисты, однако конкретные имена пока не сообщаются.
Продюсерами картины также выступили Леонард Блаватник и Рубен Дишдишян.
Фильмы , Леонард Блаватник , Николай Лебедев , Рубен Дишдишян
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