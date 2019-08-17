В России снимут еще одну экранизацию «Мастера и Маргариты»

В России появится еще одна экранизация романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщил ее сопродюсер Игорь Толстунов.

Пока о предстоящем фильме ничего неизвестно, но создатели поделились, что съемки стартуют только весной 2020 года. Кроме того, Толстунов рассказал, что у экранизации очень большой бюджет. Она может стать самым дорогим фильмом в истории России.