Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Бойцовский клуб
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Добро пожаловать в Рим
Комедия
Купить билет
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Купить билет

«Король лев» вошел в десятку самых кассовых проектов в истории 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Король лев"
Совокупные кассовые сборы фильма студии Walt Disney превысили 1,351 миллиард долларов. Об этом свидетельствует статистика портала Boxofficemojo. Это сделало ленту одной из самых кассовых в истории и даже позволило вытеснить из десятки лидеров экранизацию комиксов Marvel "Черная пантера". Кроме того, "Король лев" стал самым кассовым анимационным фильмом.
Кстати, на девятом месте в общем зачете находится еще одна масштабная экранизация комиксов — "Мстители 2: Эра Альтрона". Кассовые сборы этого фильма составили 1,4 миллиарда долларов, то есть разрыв со сборами "Короля льва" совсем небольшой.
Несмотря на весьма успешные кассовые сборы, картина получила смешанные отзывы: эксперты высоко оценили визуальные эффекты, музыкальное сопровождение и озвучивание персонажей, но раскритиковали картину за отсутствие оригинальности и "плоские" эмоции.
"Король лев" — ремейк одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Фильм снял режиссер Джон Фавро с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Картина вышла на экраны 18 июля 2019 года, когда знаменитому мультфильму исполнилось 25 лет.
Комментарии
Фильмы , Король Лев , Чёрная Пантера , Джон Фавро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Сергей Бондарчук сделал из жены кинозвезду
Почему фильм Меньшова так любят иностранцы
Netflix выпустит сериал об Элвисе Пресли
7 цитат на все случаи жизни из «Покровских ворот»4
Как сложилась карьера Леньки из «Любовь и голуби»1
Видео
02:19
Вышла бюджетная версия «Матрицы» (2019)
Фильмы
05:04
10 страшных короткометражек на YouTube за 5 минут
Фильмы
10:08
Жуткие моменты и скрытые послания «Тома и Джерри»
Фильмы
03:41
Как выглядели популярные телеведущие в молодости
ТВ
26:28
Самый скандальный фильм Владислава Дворжецкого
Актеры
02:58
Как сложилась жизнь звезды «Небесного тихохода»
Актеры
02:08
Наши актеры, которые уехали за границу и пожалели
Актеры
05:51
Что стало с актерами из телефильма «Вечный зов»
Актеры
03:11
Почему Пьер Ришар лишился легендарной прически
Актеры
07:50
Смог ли сесть самолет из «Крутого пике»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение