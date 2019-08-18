Совокупные кассовые сборы фильма студии Walt Disney превысили 1,351 миллиард долларов. Об этом свидетельствует статистика портала Boxofficemojo. Это сделало ленту одной из самых кассовых в истории и даже позволило вытеснить из десятки лидеров экранизацию комиксов Marvel "Черная пантера". Кроме того, "Король лев" стал самым кассовым анимационным фильмом.
Кстати, на девятом месте в общем зачете находится еще одна масштабная экранизация комиксов — "Мстители 2: Эра Альтрона". Кассовые сборы этого фильма составили 1,4 миллиарда долларов, то есть разрыв со сборами "Короля льва" совсем небольшой.
Несмотря на весьма успешные кассовые сборы, картина получила смешанные отзывы: эксперты высоко оценили визуальные эффекты, музыкальное сопровождение и озвучивание персонажей, но раскритиковали картину за отсутствие оригинальности и "плоские" эмоции.
"Король лев" — ремейк одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Фильм снял режиссер Джон Фавро с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Картина вышла на экраны 18 июля 2019 года, когда знаменитому мультфильму исполнилось 25 лет.