«Король лев» вошел в десятку самых кассовых проектов в истории

Совокупные кассовые сборы фильма студии Walt Disney превысили 1,351 миллиард долларов. Об этом свидетельствует статистика портала Boxofficemojo. Это сделало ленту одной из самых кассовых в истории и даже позволило вытеснить из десятки лидеров экранизацию комиксов Marvel "Черная пантера" . Кроме того, "Король лев" стал самым кассовым анимационным фильмом.

Кстати, на девятом месте в общем зачете находится еще одна масштабная экранизация комиксов — "Мстители 2: Эра Альтрона". Кассовые сборы этого фильма составили 1,4 миллиарда долларов, то есть разрыв со сборами "Короля льва" совсем небольшой.

Несмотря на весьма успешные кассовые сборы, картина получила смешанные отзывы: эксперты высоко оценили визуальные эффекты, музыкальное сопровождение и озвучивание персонажей, но раскритиковали картину за отсутствие оригинальности и "плоские" эмоции.