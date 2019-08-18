Ремейку «Мортал Комбат» выбирают главного актера

Главную роль шаолиньского монаха Лю Кана может исполнить актер из последнего сезона "Черного Зеркала". Китаец Луди Линь сыграл виртуального бойца в эпизоде "Бросок гадюки". Кроме того, актер известен по роли капитана армии Атлантиды Мерк в нашумевшем "Аквамене".

Недавно стало известно, что в съемках ремейка также будет участвовать актер Джо Таслим, известный по "Форсажу-6" и "Рейду". Он сыграет ледяного ниндзя Саб-Зиро.

Премьера картины ожидается 5 марта 2021 года. Над фильмом работают режиссер Саймон МакКуэйд и сценарист Грег Руссо. Съемки будут проходить в южной Австралии.

Оригинальная экранизация "Мортал Комбат" режиссера Пола У. С. Андерсона вышла в 1995 году и заработала в мировом прокате 122 миллиона долларов. Главную роль в фильме исполнил гонконгский актер Робин Шу.