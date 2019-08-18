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Ремейку «Мортал Комбат» выбирают главного актера 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Черное зеркало"
Главную роль шаолиньского монаха Лю Кана может исполнить актер из последнего сезона "Черного Зеркала". Китаец Луди Линь сыграл виртуального бойца в эпизоде "Бросок гадюки". Кроме того, актер известен по роли капитана армии Атлантиды Мерк в нашумевшем "Аквамене".
Недавно стало известно, что в съемках ремейка также будет участвовать актер Джо Таслим, известный по "Форсажу-6" и "Рейду". Он сыграет ледяного ниндзя Саб-Зиро.
Премьера картины ожидается 5 марта 2021 года. Над фильмом работают режиссер Саймон МакКуэйд и сценарист Грег Руссо. Съемки будут проходить в южной Австралии.
Кадр из фильма "Смертельная битва"
Оригинальная экранизация "Мортал Комбат" режиссера Пола У. С. Андерсона вышла в 1995 году и заработала в мировом прокате 122 миллиона долларов. Главную роль в фильме исполнил гонконгский актер Робин Шу.
Фильмы , Рейд , Смертельная битва , Аквамен , Саймон Маккуэйд
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