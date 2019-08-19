Что смотреть в кино на этой неделе 

Какие фильмы выходят в прокат с 22 августа.
Эбигейл, Россия
Режиссер: Александр Богуславский
Российский фэнтези-фильм режиссера Александра Богуславского. Сюжет рассказывает историю молодой девушки Эбби, которая живет в закрытом после загадочной эпидемии городе. Она мечтает найти отца, который оказался среди заболевших, и его забрали в неизвестном направлении, когда Эбби было всего шесть лет. В то время, как девушка пытается всеми силами найти отца, она узнает, что ее город полон магии, и даже у самой Эбби есть скрытые магические способности…
Падение ангела, США
Режиссер: Рик Роман Во
Кадр из фильма "Падение ангела"
Американский остросюжетный боевик, который стал триквелом фильма "Падение Олимпа". На президента США совершено покушение. После событий в Лондоне агент секретной службы Майк Баннинг оказывается главным подозреваемым в этом преступлении. И это несмотря на то, что он был верным ангелом-хранителем главы государства. Теперь Банниг вынужден не только скрываться от ФБР, но и найти тех, кто его подставил…
Свет моей жизни, США
Режиссер: Кейси Аффлек
Кадр из фильма "Свет моей жизни"
Постапокалиптическая драма об отце и дочери, которые пытаются выжить в мире после глобальной эпидемии. Несколько лет назад человечество поразил неизвестный вирус, который убил почти всех женщин на планете. У главного героя осталась в живых 12-летняя дочь, потому что у нее оказался иммунитет к неизвестному науки заболеванию. Теперь они путешествуют по лесам Северной Америки и стараются не приближаться к городам, поскольку выжившие мужчины устроили настоящую анархию.
Бык, Россия
Режиссер: Борис Акопов
Кадр из фильма "Бык"
Российская драма о событиях, которые разворачиваются в 90-е годы. Молодой парень Антон Быков с тяжелым заболеванием сердца становится лидером преступной группировки. Он вынужден зарабатывать всеми возможными способами, чтобы прокормить свою семью. Однажды Антон попадает за решетку, откуда его вызволяет влиятельный московский бандит. Взамен авторитет требует небольшую, но крайне опасную услугу…