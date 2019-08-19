Что смотреть в кино на этой неделе

Какие фильмы выходят в прокат с 22 августа.

Эбигейл, Россия

Российский фэнтези-фильм режиссера Александра Богуславского. Сюжет рассказывает историю молодой девушки Эбби, которая живет в закрытом после загадочной эпидемии городе. Она мечтает найти отца, который оказался среди заболевших, и его забрали в неизвестном направлении, когда Эбби было всего шесть лет. В то время, как девушка пытается всеми силами найти отца, она узнает, что ее город полон магии, и даже у самой Эбби есть скрытые магические способности…

Падение ангела, США

Режиссер: Рик Роман Во

Кадр из фильма "Падение ангела"

Американский остросюжетный боевик, который стал триквелом фильма "Падение Олимпа" . На президента США совершено покушение. После событий в Лондоне агент секретной службы Майк Баннинг оказывается главным подозреваемым в этом преступлении. И это несмотря на то, что он был верным ангелом-хранителем главы государства. Теперь Банниг вынужден не только скрываться от ФБР , но и найти тех, кто его подставил…

Свет моей жизни, США

Режиссер: Кейси Аффлек

Кадр из фильма "Свет моей жизни"

Постапокалиптическая драма об отце и дочери, которые пытаются выжить в мире после глобальной эпидемии. Несколько лет назад человечество поразил неизвестный вирус, который убил почти всех женщин на планете. У главного героя осталась в живых 12-летняя дочь, потому что у нее оказался иммунитет к неизвестному науки заболеванию. Теперь они путешествуют по лесам Северной Америки и стараются не приближаться к городам, поскольку выжившие мужчины устроили настоящую анархию.

Бык, Россия

Режиссер: Борис Акопов

Кадр из фильма "Бык"