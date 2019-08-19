Почему всех возмутило первое откровенное кино СССР

В конце 80-х в СССР разразился большой скандал из-за «Маленькой Веры». Картина мгновенно взбудоражила советский кинематограф и фактически стала первым откровенным фильмом в стране.

Сюжет показывает жизнь простой рабочей семьи и любовь юной Веры к красавцу-Сергею. Однако оказалось, что зритель был пока не готов увидеть такие смелые кадры на своих экранах. А ведь в ленте почти полторы минуты показывали сцену любви! Сами актеры, будучи комсомольцами, стеснялись сниматься в этой сцене, а в кинозалах то и дело раздавались крики «Позор!».

Кроме того, зрители были ошарашены тем, что на экранах мелькнула неприкрытая одеждой загорелая тоненькая фигура Веры.

Сценаристов обвинили в развращении советской молодежи, а в народ даже ушла особенная эпиграмма.

«Сегодня всё разрешено, что раньше было не положено, и под застойное кино секс-бомба наконец подложена», — говорили про фильм в народе.

Ходили слухи, что сам Горбачев демонстративно ушел с просмотра киноленты, который устроили в высших кругах.

Однако у такой реакции общества была и обратная сторона: у кинотеатров выстраивались очереди, граждане рвались посмотреть, что же такого необычного в фильме про юную Веру.

Режиссер картины Валерий Пичул рассказывал, что сам вытаскивал из очереди старика, который заявил: «Прежде чем умереть, я должен это увидеть!».

При этом актеры, сыгравшие главных героев, буквально проснулись знаменитыми. Например, Наталья Негода , которая получила роль той самой Веры, получила награду как «лучшая актриса года», международные призы и фотосессии в западных журналах.

Интересно, что за скандальными сценами многие не увидели глубокую суть фильма. А ведь картина рассказывает о непростых отношениях родителей и детей, сложной любви молодых людей, о тяжести быта, боли и сочувствии.