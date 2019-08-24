В чем суть «системы Станиславского»

"Система Станиславского" — понятие условное. Дело в том, что знаменитый театральный режиссер ничего не систематизировал, никаких задокументированных правил он не составлял. И это несмотря на то, что после его методов представление о режиссерской работе поменялось, а также сформировались совершенно другие требования к актерам.

Тем не менее основные принципы своего подхода режиссер описал в книге "Работа актера над собой", 1938 года. Вот некоторые из них:

Реальность переживаний

Актер должен по-настоящему переживать то, что происходит с его героем, а не изображать предполагаемые эмоции.

"Каждый момент вашего пребывания на сцене должен быть санкционирован верой в правду переживаемого чувства и в правду производимых действий", — писал Станиславский.

Продумывание предлагаемых обстоятельств

Актер должен понимать логику своего персонажа, причины его поступков; должен для себя "оправдать" каждое слово и каждое действие героя, понять причины и цели. Чтобы достоверно изобразить своего персонажа, актер должен четко представлять себе все обстоятельства, в которых находится его герой. Именно это знание поможет ему правдиво вжиться в роль.

Анализ себя и окружающих

Для того, чтобы иметь возможность придумывать обстоятельства роли, актеру необходимо обладать развитой фантазией и наблюдательностью. Актеру необходимо замечать интересные ситуации, ярких людей, необычные чувства и даже каждодневные эмоции — все это при необходимости пригодится на сцене.

Эмоции и действия — "здесь и сейчас"

Любая эмоция, любое действие должно рождаться на сцене. Несмотря на то, что актер знает, что должен делать в роли своего персонажа, должен дать себе возможность захотеть испытать определенную эмоцию или совершить конкретное действие. Если одно и то же действие из спектакля в спектакль будет совершаться каждый раз "здесь и сейчас", то оно не станет у актера неким "штампом", каждый раз оно будет выполняться по-новому.

Взаимодействие с коллегами по цеху

Творчество в театре чаще всего носит коллективный характер. Плодотворное взаимодействие с партнерами по сцене помогает максимально вжиться в роль и прочувствовать другого на сцене, окунувшись глубоко в процесс игры.

Станиславский считал, что без коллективности, взаимной поддержки и товарищеского чувства искусство обречено на провал.