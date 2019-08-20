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Назван главный претендент на «Оскар» 

Рамблер 1 час назад
Букмекерские конторы уже определили список кандидатов на главную кинопремию "Оскар". Эксперты уже приняли ставки и сделали шорт-лист претендентов на самую желанную статуэтку в Голливуде.
В номинации "Лучший фильм" голоса разделились между "Брачной историей" со Скарлетт Йоханссон и одной из самых ожидаемых картин года "Однажды в…Голливуде".
Кадр из фильма "Однажды в…Голливуде"
Сам Тарантино прозвал свою картину «сборником собственных лучших воспоминаний».и снял в ней суперпопулярных Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби.
Фильмы , Видео , Оскар , Скарлетт Йоханссон , Брэд Питт , Марго Робби , Леонардо ДиКаприо
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