Назван главный претендент на «Оскар» 

Букмекерские конторы уже определили список кандидатов на главную кинопремию "Оскар". Эксперты уже приняли ставки и сделали шорт-лист претендентов на самую желанную статуэтку в Голливуде.
В номинации "Лучший фильм" голоса разделились между "Брачной историей" со Скарлетт Йоханссон и одной из самых ожидаемых картин года "Однажды в…Голливуде".
Кадр из фильма "Однажды в…Голливуде"
Сам Тарантино прозвал свою картину «сборником собственных лучших воспоминаний».и снял в ней суперпопулярных Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби.