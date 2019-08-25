Пять «фильмов внутри фильма», которые мы хотели бы посмотреть целиком

В последнем фильме Квентина Тарантино используется старый прием: показ отрывков из выдуманных фильмов, которые якобы смотрят или в которых якобы снимаются главные герои. Такой прием был прежде использован и самим Тарантино в предыдущих фильмах, и другими режиссерами. Некоторые трейлеры и отрывки из несуществующих фильмов так полюбились зрителям, что те годами жалели о том, что эти выдуманные фильмы так и не были сняты.

Жанна д'Арк с молодой Инной Чуриковой

В фильме Глеба Панфилова "Начало" были показаны куски из фильма про Жанну д'Арк, в которой снимается главная героиня фильма в исполнении Инны Чуриковой. Режиссер хотел снять фильм о французской средневековой воительницы, однако начальство этого не позволило. Куски недоснятой ленты попали в фильм "Начало".

"14 кулаков Маккласки" с ДиКаприо

кадр из фильма "Однажды… в Голливуде"

Трэш-боевик с Риком Далтоном (в исполнении ДиКаприо) в главной роли, отрывки из которого Тарантино показывает в своем девятом фильме "Однажды… в Голливуде". Кто не хочет увидеть, как благородный герой орудует огнеметом в логовище нацистов?

"Гамлет" с Арнольдом Шварценеггером

В фильме "Последний киногерой" подросток на уроке литературы воображает фильм "Гамлет" с персонажем Арнольда Шварценеггера в главной роли. Никогда нерешительный датский принц не был так быстр и брутален в своих действиях. Было бы интересно увидеть подобную экранизацию целиком… увы, ее не существует.

Экшн «Брок Лэндерс: Ангелы живут в моем городе»

В фильме "Ночи в стиле буги" зрителям показали короткий видеоролик вымышленного экшн-фильма о двух друзьях-полицейских, которые бегают по крышам, стреляют направо и налево и отчанно борятся с преступностью. Хотя таких фильмов снято бессчетное число, конкретно этот фильм многие фанаты кино мечтали бы увидеть: ведь в нем должны были сыграть молодые Марк Уолберг Джон Си Райли, а снят он (предположительно) был бы в стилистике 80-х, которая сейчас на пике моды.

«Сатанинский переулок» с Дауни-младшим

Фанаты Робетра Дауни-младшего, "Железного человека", исчисляются миллионами. У второго героя этой неснятой ленты, "человека-паука" Тоби МакГуайра, поклонников тоже хватает. Оба эти актера играют в фальшивом кинотрейлере перед "Солдатами неудачи" двух монахов, борющихся с чувствами на фоне монастырей и суровой природы. Фильм, якобы получивший приз "Пекинского кинофестиваля", снят по всем законам жанра: с закатыванием глаз и трагической музыкой от "Энигмы". К сожалению, увидеть его целиком невозможно.