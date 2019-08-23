Зачем фильму нужен укладчик

Профессиональный дубляж — такое же искусство, как создание самого фильма. Однако мало просто качественно перевести текст и талантливо его озвучить, передавая нюансы эмоций.

Поэтому для дубляжа картины кроме переводчика нужен еще и укладчик. Этот специалист, конечно, укладывает не плитку, а речь персонажа так, чтобы она совпадала с артикуляцией героев на экране. А это сложнее даже очень хорошего перевода, ведь разница между фонетикой русского языка, и например, английского, колоссальная. Еще труднее, если дублируется китайский, японский или корейский фильм, ведь у азиатских языков принципиально иное образование звуков.

Именно поэтому текст никогда не переводится дословно, а несведущие зрители часто упрекают авторов дубляжа в искажении и даже неправильном переводе. Но без этого не обойтись. В противном случае текст за кадром будет диссонировать с движением губ актеров в кадре, и зритель попросту перестанет его воспринимать. Ну и а поклонникам чистоты оригинального текста можно только посоветовать выучить язык или смотреть фильм с субтитрами.