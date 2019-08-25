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Почему в «Таборе» актриса танцевала на раскаленном железе 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Табор уходит в небо"
«Табор уходит в небо» идеально воплощает романтический миф о цыганской судьбе-дороге. Как и ранние произведения Горького, он нарочито приподнят над скучным бытом и приправлен роковыми страстями гордых людей. Начиная снимать картину, Лотяну был уверен только в исполнителях главных ролей, с которыми уже работал в своем предыдущем фильме «Лаутары». Однако даже роман с режиссером не избавил Светлану Тому от тяжелых испытаний на съемках.
Лотяну был известен своим жестким стилем съемок, он не церемонился с артистами, ругал их — был уверен, что только так в кадре будет настоящий нерв. А история любви Рады и Лойко Зобара требовала почти электрического напряжения в кадре. И режиссер добивался его всеми возможными способами.
Съемки проходили в Закарпатье, где было очень жарко. Работа начиналась в пять утра, а заканчивалась в семь вечера. Особое значение имел танец Рады и Зобара, и актеры делали дубль за дублем, но режиссер был недоволен. Каблуки актрисы цеплялись за сухую твердую землю, и необходимого скольжения и плавности не получалось. Тогда режиссер приказал актерам разуться и танцевать босиком на листе металла. Однако под солнцем жесть быстро нагрелась, пятки буквально горели. Режиссер распорядился выдать носки, но получилось еще хуже — артисты рисковали упасть на гладкой поверхности. В итоге актерам пришлось снова танцевать босиком, получая ожоги, так что отчаянье в кадре получилось настоящим.
Кадр из фильма "Табор уходит в небо"
Зато, по всем законам кино, сцену в реке снимали глубокой осенью. Актеры падали в ледяную Тису, а потом их мазали гусиным жиром, чтобы хоть как-то согреть между дублями. При этом Светлане пришлось еще и держать во рту лед, чтобы в кадре не было видно пара изо рта.
Ужас Зобара, убившего свою любимую Раду, был вполне натуральным. Актера не предупредили, что под пластиной, в которую входит нож, будет капсула с кровью. Поэтому на несколько мгновений Григориу остолбенел, решив, что в самом деле ранил партнершу.
В съемках принимали участие и цыгане театра «Ромэн», и сибирские, и местные, кочевые. В перерывах, кстати, они пели и танцевали уже не для съемок, а для души. Цыганку-травницу сыграла легендарная Ляля Черная. Маленькую цыганку-певунью — Алена Бузылёва, представительница знаменитой музыкальной династии. Мощный вокал в песне «Нацэ ноха» — ее собственный.
Среди массовки случались и стычки, однако Лотяну любил цыган и умел с ними договариваться.
Кадр из фильма "Табор уходит в небо"
С лошадьми пришлось работать отдельно, актеры заранее общались со своими строптивыми скакунами. Лучших коней предоставил кавалерийский полк из Алабино, остальных нашли уже в Закарпатье. Исполнитель роли Бубули Серджиу Финити работал с чемпионом, конем по кличке Закат, который далеко не сразу признал волю артиста и норовил сбросить. Финити долго кормил его и лично ухаживал, прежде чем конь пошел на контакт.
Кстати, Светлана Тома часто вспоминает одну встречу со зрителями в Харькове. Дело в том, что все билеты на сеанс выкупили цыгане. После показа актриса вышла на сцену, но цыгане попросту не узнали в ней Раду и даже пожаловались на директора кинотеатра, обвинив ее в обмане. Костюм и украшения своей героини Тома впоследствии выкупила у киностудии.
Комментарии2
Фильмы , Алена Бузылева , Ляля Черная , Светлана Тома
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