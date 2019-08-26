Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Падение ангела
Боевик
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Бык
Драма
Зелёная книга
Биография, Комедия
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези