Режиссер картины «Географ глобус пропил» Велединский снова поработает с Хабенским

"Мы с ним друзья, надеемся, что сложится совместная работа. Есть и вполне конкретная идея, но пока не хотел бы ее озвучивать. Может получиться большой фильм, как сейчас говорят, блокбастер".

Напомним, картина Велединского "Географ глобус пропил" вышла на экраны в 2013 году. Фильм получил главный приз кинофестиваля "Кинотавр", а Российская академия киноискусств "Ника" признала его лучшим фильмом 2013 года.