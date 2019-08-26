Создатель киноленты "Географ глобус пропил" с Константином Хабенским в главной роли, Александр Велединский намерен снова поработать с актером. Об этом режиссер заявил в одном из недавних интервью:
"Мы с ним друзья, надеемся, что сложится совместная работа. Есть и вполне конкретная идея, но пока не хотел бы ее озвучивать. Может получиться большой фильм, как сейчас говорят, блокбастер".
Однако произойдет это не так скоро: прямо сейчас режиссер работает над многосерийной кинолентой "Обитель" по роману Захара Прилепина. Главные роли в картине исполнят Евгений Ткачук, Владимир Стеклов и Сергей Безруков.
Напомним, картина Велединского "Географ глобус пропил" вышла на экраны в 2013 году. Фильм получил главный приз кинофестиваля "Кинотавр", а Российская академия киноискусств "Ника" признала его лучшим фильмом 2013 года.