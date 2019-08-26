В «Гарри Поттере» обнаружили эмблему СССР

Перекрещенные серп и молот находятся в сарае преподавателя и лесничего Хогвартса Хагрида. Вот, что говорится в посте юзера: «В " Гарри Поттере и Узнике Азкабана" прекрасно виден марксистский символ молота и серпа в сцене в сарае Хагрида».

Другие пользователи тут же подхватили шутку и начали с юмором отвечать внимательному юзеру. Один из них написал: "Ты — товарищ, Гарри", а другой добавил «"Сарай Хагрида"? Больше похоже на "общий сарай"».

В конце концов, все пришли к выводу, что Хагрид на самом деле был коммунистом.