Герой видео — режиссёр Марк Захаров, который начал работать в театре ещё в 1967 году. Первым местом работы молодого режиссёра стал Театр Сатиры, но в 1973 году он перешёл в Ленком, где служит и по сей день. Имя Марка Захарова неотделимо от Ленкома, но он ставил не только спектакли, но и фильмы. Первый такой опыт случился в 1972 году, когда совместно с режиссёром Александром Орловым Захаров поставило картину «Стоянка поезда — две минуты». Ну а дальше последовала череда успешных самостоятельных проектов, которая началась с «Двенадцати стульев» (1972) и завершилась лентой «Убить дракона» (1988). Смотрите видео и узнайте любопытные подробности о фильмах Марка Захарова.
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Зелёная книга
Биография, Комедия
Бык
Драма
Падение ангела
Боевик
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Как снимал фильмы Марк Захаров
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