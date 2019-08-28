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Почему в «Иронии судьбы» у главных героев зеленые паспорта 

Рамблер 2 часа назад
Историю Жени Лукашина и Нади Шевелевой, живших в Москве и Ленинграде в одинаковых домах, мы пересматриваем каждую Новогоднюю ночь и, кажется, уже знаем наизусть. Но, несмотря на это, раз за разом нам удается обнаружить в фильме незаметные ранее детали. Одной из таких деталей являются зеленые паспорта главных героев.
Удостоверения личности отлично видно в эпизоде, где Лукашин сверяет свою прописку с пропиской Нади, чтобы доказать ей, что именно он живет на улице Строителей. Внимательные зрители должно быть обратили внимание на то, что паспорта у героев зеленого цвета, а не традиционного красного. Что странно, ведь зеленые паспорта обычно принадлежат дипломатам. Неужели это очередной киноляп?
На самом деле все куда прозаичнее. Дело в том, что в качестве реквизита у актеров были паспорта образца 1953 года, — они чуть меньше привычных нам удостоверений личности и к тому же зеленого цвета. Красные паспорта сменили их в 1974-м, за год до выхода легендарной киноленты.
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Фильмы , Видео
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