Пасхалки из «Бойцовского клуба», которые увидели только внимательные

Спустя 20 лет не одно поколение киноманов пересматривает эту киноленту с огромным удовольствием. Сам Финчер же считается одним из самых ярких режиссеров 90-х.

Фильм "Бойцовский клуб" примечателен не только своей идеей, но количеством отсылов, загадок, которые Дэвид Финчер спрятал для самых внимательных зрителей. Мы остановимся лишь на некоторых любопытных деталях.

Стаканчик кофе в каждой сцене

Если внимательно следить, то можно приметить, что практически в каждой сцене есть человек, который пьет кофе из одноразового стаканчика. Или он просто стоит рядом.

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Мистер Дерден есть даже там, где мы его не видим

Тайлер Дерден появляется в кадре целых четыре раза до того, как его представляют зрителям как персонажа. А вы заметили?

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Удар был настоящим

В сцене, где Тайлер Дерден напрашивается на драку с главным героем в первый раз, Финчер подговорил Эдварда Нортона ударить Брэда Питта по-настоящему.

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Искренние эмоции боли и удивления на долю секунды можно увидеть на лице Питта сразу после удара. А Нортон — несколько смущен и обескуражен произошедшим, но оба продолжили играть. Именно этот дубль и вошел в фильм.

Ключевая подсказка к сюжету — в кадре с таксофоном

Тайлер звонит главному герою на таксофон. Тот берет трубку и разговаривает с Дерденом. Но на самом аппарате в кадре можно увидеть надпись: "не принимает входящие звонки".

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

No incoming call allowed

Макияж Марлы такой неспроста

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"