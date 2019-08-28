Как ялтинская ослица засветилась в «9 роте»

Кинолента Федора Бондарчука "9 рота" по праву считается одной из лучших военных драм в российском кинематографе. Картина повествует о молодых ребятах, которые оказываются на войне в Афганистане. Многие знают о том, что в основу фильма легли реальные события, пусть и в довольно искаженном варианте. Но далеко не всем известно, что в "9 роте" удалось засветиться звезде другого легендарного фильма "Кавказская пленница" по имени Люся.

Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Для съемок эпизода со стариком-афганцем режиссеру срочно потребовалась ослица. Тогда съемочная группа обратилась в зоопарк Ялты, где объяснила, какое животное им необходимо, — то, которое не будет бояться камеры и громких звуков.

Ответа от работников зоопарка долго ждать не пришлось. Они тут же посоветовали Бондарчуку снять в картине ослицу Люсю, у которой уже был опыт съемок, — почти 40 лет назад она возила на себе Шурика из "Кавказской пленницы". Стоит ли говорить о том, что и с ролью в "9 роте" четвероногая актриса справилась блестяще?

Несмотря на то, что в среднем ослы живут 25-30 лет, знаменитая Люся была долгожительницей и прожила 59 лет.