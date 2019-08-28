Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Бык
Драма
Купить билет
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Падение ангела
Боевик
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет

Как ялтинская ослица засветилась в «9 роте» 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Кадр из фильма "9 рота"
Кинолента Федора Бондарчука "9 рота" по праву считается одной из лучших военных драм в российском кинематографе. Картина повествует о молодых ребятах, которые оказываются на войне в Афганистане. Многие знают о том, что в основу фильма легли реальные события, пусть и в довольно искаженном варианте. Но далеко не всем известно, что в "9 роте" удалось засветиться звезде другого легендарного фильма "Кавказская пленница" по имени Люся.
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Для съемок эпизода со стариком-афганцем режиссеру срочно потребовалась ослица. Тогда съемочная группа обратилась в зоопарк Ялты, где объяснила, какое животное им необходимо, — то, которое не будет бояться камеры и громких звуков.
Ответа от работников зоопарка долго ждать не пришлось. Они тут же посоветовали Бондарчуку снять в картине ослицу Люсю, у которой уже был опыт съемок, — почти 40 лет назад она возила на себе Шурика из "Кавказской пленницы". Стоит ли говорить о том, что и с ролью в "9 роте" четвероногая актриса справилась блестяще?
Несмотря на то, что в среднем ослы живут 25-30 лет, знаменитая Люся была долгожительницей и прожила 59 лет.
Комментарии
Фильмы , 9 Рота , Федор Бондарчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять актеров одной роли1
Игра престолов, которой мы не знали
Актер сказал, как возникла фраза-мем «Это Спарта!»1
Телеведущая назвала темнокожего коллегу гориллой
В киновселенной Marvel появится супергерой-гей6
Видео
10:15
Игра престолов, которой мы не знали
Сериалы
01:04
Почему зрителей раздражает Comedy Woman
ТВ
05:14
Как Александр Гудков озвучивал развязную школьницу
Сериалы
11:51
Актёры, которые вышли на сцену пьяными
Актеры
02:52
Александра Домогарова перестали узнавать
Актеры
04:43
Пять жен Михаила Ефремова
Актеры
26:22
Как снимал фильмы Марк Захаров
Фильмы
03:17
Удовиченко не построила счастья на чужом несчастье
Актеры
00:31
Почему Кристина Асмус больше не играет в кино
Актеры
01:19
Телеведущая назвала полных людей «трупами»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть