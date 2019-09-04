Стал известен бюджет картины «Оно 2»

Бюджет главной премьеры этой недели составил около 70 миллионов долларов. Это значит, что только для окупаемости киноленте необходимо заработать в прокате не меньше 200 миллионов долларов.

Впрочем, уже очевидно, что картине удастся собрать кассу. Вторая экранизация на основе одного из главных романов Стивена Кинга вызывает у зрителей огромный интерес, а кинокритики уже присвоили ей высокий рейтинг.

Однако у некоторых возникают и претензии к киноленте. Одна из главных — огромный хронометраж (фильм длится почти 3 часа). Кинокритика одного влиятельного британского издания так расстроил этот факт, что он даже написал:

"Это просто настолько бессмысленно долго: почти три часа, что наши герои, наконец, начинают стекленеть в своей пафосности, как какие-то выпускники Хогвартса".

В России "Оно 2" выйдет на экраны уже 5 сентября.