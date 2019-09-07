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Почему американцы испугались «Морозко» 

Рамблер 4 часа назад
«Придурковатая фантазия»: американцы про «Морозко»
Фото: Кадр из фильма "Морозко"
«Морозко» давно стала классикой сказочного жанра в нашей стране. Привычные сцены не вызывают удивления. Однако для американского зрителя сказка оказалась настоящим испытанием. Она была издана на видеокассетах в 90-е годы под название «Джек Фрост» и поразила впечатлительных американцев. При этом большинство сошлось в мнении, что сказка слишком странная и страшная для детей.
Заокеанских зрителей смутили и живые деревья, и страшная Баба-Яга, и герой с медвежьей головой, и даже гриб-гном. Морозко показался им жестоким, ведь он замораживает деревья и убивает птиц. Даже кот и свинья, слуги Бабы-Яги, вызвали у нервных американцев оторопь. Избушка на крьих ножках также не встретила понимания.
"Какая-то придурковатая фантазия про хвастливого парня, превратившегося в медведя, одиннадцатилетнюю аутистку, которую он хочет соблазнить, идиотский дом с ногами, неблагополучную семью уродливых руссо-финов, котенка-убийцу, длиннобородого уродливого деда, который замораживает деревья и убивает птиц, санки в форме свиньи, грибообразного гнома…"
Кадр из фильма "Морозко"
Это один из самых страшных фильмов! А самое страшное — это ведьма и её жуткий голос!
"Неужели в 1964 году русским было настолько нечего посмотреть, что они смотрели этот кромешный ужас? Я ни за что в жизни не согласился бы увидеть этот фильм второй раз в жизни. Никогда не смотрите «Джек Фрост»! Он разрушит ваш мозг"
Кадр из фильма "Морозко"
Некоторые обратили внимание на странные обычаи сватовства в русской деревне. Особенное недоумение вызвал макияж Марфушеньки.
"Мне было интересно узнать пикантные подробности жизни в сельской России. Я и понятия не имел, что перед знакомством с потенциальным мужем русские девушки делают клоунский макияж и надевают корону, как в закусочной "Бургер Кинг"…"
Другие претензии касались нетолерантного кастинга. Все положительные герои были красивы, а отрицательные — уродливы, что, по мнению отдельных американцев, формирует у детей неправильные представления о добре и зле.
«Я понял, почему я ненавижу этот фильм. Потому что он предназначен для детей и доносит до них одну-единственную идею: люди, привлекательные внешне, добры, а люди с отталкивающей внешностью — это вселенское зло. Я, конечно, понимаю, что так в старых сказках было всегда, но я раньше нигде не видел, чтобы эта тема была настолько основополагающей!»
В числе плюсов американцы отметили красивые пейзажи и яркую визуальную картинку, а также красоту Настеньки. Однако ее покорность и безответность раздражает американцев, привыкших к сильным и самостоятельным героиням.
Кадр из фильма "Морозко"
При этом европейцы более лояльны к фильму. В некоторых странах фильм традиционно показывают в дни рождественских праздников, например, в Чехии и Германии.
Кстати, европейские комментаторы отметили, что фильм близок к народной сказке, которая по духу является дикой и суровой, и предложили почитать сказки братьев Гримм не в пересказе компании Дисней.
Комментарии22
Фильмы , Морозко , Джек Фрост
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