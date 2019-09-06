«Маша и Медведь» уехали в Великобританию 

Видео рассказывает о новости, которая обрадовала российских кинематографистов и зрителей: мультипликационный фильм «Маша и Медведь» 20 сентября выйдет в прокат в Великобритании и Ирландии, причём картину будут показывать в одной из самых крупных сетей кинотеатров. В нынешнем году мультсериал «Маша и Медведь» популярнейшим российским сериалом в мире и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Любопытно, что прежде Лондон выступал против проката, поскольку видел в образе Медведя Россию в позитивном свете.
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