Как снимали последний фильм Балабанова

Идея фильма родилась у режиссера, когда он увидел ветхую колокольню Запогостской церкви в окрестностях Вологды.

Сюжет «Я тоже хочу» слегка напоминает знаменитого «Сталкера» Тарковского. Пятеро разношерстных героев отправляются к Колокольне Счастья, которая расположена в зоне между Петербургом и Угличем. Местное население погибло от радиации. Но у Колокольни есть своя воля, и только она решает, чего достоин пришедший, счастья или смерти.

Деревня Еськи предоставила Балабанову все атрибуты заброшенного и странного мира: тусклая зима, гигантский пожухлый борщевик, выбитые окна в домах, отсутствие дорог и посреди этого — разваливающийся храм с фресками XIX века.

На съемки режиссер пригласил только тех, кто мог выдержать спартанские бытовые условия. Население деревни было столь малочисленным, что за все время съемок кинематографисты практически никого не встретили. Хотя костюмы для манекенов, которые изображали трупы, все-таки украли. А мрачный сельский магазин, как будто из прошлого, и придумывать не пришлось — его нашли в деревне.

Сам Балабанов сыграл в картине режиссера, который погибает после того, как Колокольня не признает его. Меньше чем через год Балабанов скончался.

Поборник реальности в кадре, режиссер потребовал, чтобы Юрию Матвееву не только сделали настоящий укол, но поставили зонд. Придумывать ощущения не пришлось.

Ради финальной сцены все мужчины группы вручную двигали съемочный кран и перекладывали настил из досок по ходу движения, чтобы получить кадры с пролета камеры над колокольней. Иначе было нельзя — колокольня находилась на краю озера и и машина уходила под лед.