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Как криминальный авторитет попал в «Белое солнце пустыни» 

Рамблер 6 часов назад
Как вор в законе попал в «Белое солнце пустыни»
Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Вокруг легендарного фильма "Белое солнце пустыни" ходит много слухов, но не все из них достоверны. А вот история о том, что в картине снялся криминальный авторитет — правда.
Некоторые эпизоды фильма снимались в Махачкале. Когда съемочная группа прибыла в город, все уже устали от работы, поэтому случилось так, что большинство актеров, операторов и даже гримеров уходили с рабочего места и попадали в пьяные конфликты и даже драки. В конце концов из гримерки пропали костюмы и часы товарища Сухова, которые ему отдал сам режиссер Владимир Мотыль. Когда он узнал о пропаже, решил обратиться в милицию. Тогда сотрудники правоохранительных органов "прочесали" весь город, но не смогли выйти на воров.
Когда сила исполнительной власти была исчерпана, режиссеру посоветовали обратиться к криминальным авторитетам и ворам в законе. Так, его свели за смотрящим из Махачкалы по имени Али. На тот момент мужчина провел несколько лет в заключении и был на особом положении у всех воров города. Таких называли положенцами.
Али выслушал историю и сказал, что сможет вернуть украденное, а также наказать воров, которые украли у простых рабочих людей, которые делают кино для народа. Чтобы не быть обязанным режиссер предложил деньги, но авторитет отказался. Тогда Мотыль предложил снять его в кино, и тот согласился.
Вечером того же дня воры вернули все украденные вещи. Режиссер сдержал свое слово и все-таки снял Али в эпизоде. Он сыграл одного из басмачей. Именно он направлял винтовку на Сухова и кричал "стой!".
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Уже после того, как состоялась премьера фильма, в кинотеатрах Махачкалы был аншлаг. Зрители приходили не только насладиться фильмом, но и посмотреть на актерскую игру своего земляка.
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Комментарии4
Фильмы , Владимир Мотыль , МВД
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