Фильмы про токсичные отношения, в которых состоять невозможно

Вспоминаем фильмы, в которых от прежней влюбленности в некогда счастливых парах не осталось и следа.

"Горечь любви", 2001

Питер Зер

Кадр из фильма "Горечь любви"

Сюжет киноленты рассказывает историю двух возлюбленных, которые совершенно не подходят друг другу. Джек — мошенник, зарабатывающий на жизнь грабежом в дорогих отелях и не заботящийся о завтрашнем дне. Клер — ответственная и умная студентка биологического факультета, которая в свободное время подрабатывает в кинотеатре. Их судьбы неожиданно пересекаются, и страсть навсегда меняет их жизни.

"Влюбись в меня, если осмелишься", 2003

Ян Самюэль

Софи и Жульен с самого детства играют в "слабо — не слабо", каждый раз выполняя все более сложные приказания друг друга. Со временем они понимают, что влюблены, однако бесконечная игра, незаметно ставшая их жизнью, не дает им быть вместе. Когда Софи наконец понимает, что все зашло слишком далеко, она приказывает Жульену исчезнуть на целых десять лет. Годы идут, у главного героя новая жизнь, но Жульен несчастлив и ждет, когда же истечет указанное время. Жульен надеется, что Софи объявится…

Исчезнувшая, 2015

В пятую годовщину свадьбы жена Ника Данна Эми неожиданно исчезает. Очень скоро главным подозреваемым оказывается именно Ник: полицейские обнаружили в доме следы борьбы, а когда начинается расследование, выясняется, что в семье Данн уже давно не все гладко. Все ополчаются против Ника, который осознает очень неприятную правду — таким жестоким способом жена ему мстит!..