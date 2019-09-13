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Пять жутких хорроров, которые стоит посмотреть в пятницу 13 

Рамблер 2 часа назад
В пятницу, которая выпала на 13-е число месяца, все кажется страшнее, чем обычно. Но вот только есть фильмы, которым не нужно добавлять мистики. Они и так держат в жутком напряжении, разгоняют мурашки на коже и заставляют ладони усиленно потеть.
Так, зрители надолго запомнят мистический вечер пятницы 13-го сентября, посмотрев самые леденящие душу хорроры.

Шесть демонов Эмили Роуз

Классика фильмов-ужасов и один из самых ярких хорроров об экзорцизме. Картина рассказывает о том, как в 70-х инсцинированное католической церковью изгнание дьявола из молодой девушки закончилось ее гибелью. Священника-экзорциста обвинили в убийстве. Теперь он сам решает найти демона, убившего Эмили. Особенно пугает, что лента основана на реальных событиях.

Мама

Кадр из фильма "Мама"
Один из самых ярких эмоциональных хорроров последних лет. Картина «Мама» расскажет о двух маленьких девочках, найденных в заброшенной лесной хижине. Их отдают опекунам, но оказывается они вовсе не одиноки. У них есть мать, которая приходит из тьмы…

Искатели могил

Кадр из фильма "Искатели могил"
Эта картина напугала фанатов фильмов-ужасов своей реалистичностью. Зрители видят, что подобное может произойти на самом деле. Герои фильма оказываются запертыми в психиатрической больнице. Дожить до утра в месте, где каждый больной борется со своими «призраками», будет непросто.

Зеркала

Кадр из фильма "Зеркала"
Жуткий фильм заставил зрителей бояться зеркал в своих домах. Картина расскажет об отчаявшемся мужчине, которому пришлось работать ночным сторожем в выгоревшем универмаге. Он начинает замечать страшные образы в зеркалах, украшающих его стены.

Мертвая тишина

Кадр из фильма "Мертвая тишина"
Куклы, кажется, пугают зрителей не хуже клоунов. Жуткий фильм «Мертвая тишина» становится кукольным театром в мире хорроров. Мужчину подозревают в гибели его жены. Герой знает, что он убийство не совершал, и пытается сам раскрыть дело. И начинает он с куклы-чревовещателя, полученной незадолго до смерти супруги…
Комментарии
Фильмы , Видео , Мамы , Призраки , Искатели могил , Призрак , Мама , Мертвая тишина , Зеркала , Католическая церковь
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