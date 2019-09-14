Плохие фильмы, которые оценили зрители 

В киноиндустрии существует феномен того, что некоторые фильмы, провалившиеся в прокате, становятся любимыми и культовыми у многих зрителей.
"Наша Russia: яйца судьбы"
Продолжение известного телепроекта провалилось в прокате, но стало очень популярно у зрителей благодаря своеобразному юмору. В лучших традициях такого фильма все шутки были ниже пояса, а сюжет, мягко говоря, слабоват. И не спасли проект даже актеры и сценарий Мартиросяна и Светлакова. Кстати, некоторые фразы из фильма стали крылатыми, а сцены до сих пор пересказывают как анекдоты.
"Горько!"
Кадр из фильма "Горько!"
Фильм создан в лучших традициях российских комедий. В нем режиссер и сценарист решили высмеять традиции русских. Сюжет рассказывает о свадьбе двух молодых людей, чьи родители выросли в небольшом поселке, поэтому считают хлеб с солью и выкуп обязательными атрибутами свадьбы. И все бы ничего, если бы эти традиции не высмеивались, а стереотипы о русских не подтверждались. Кроме того, юмор доведен до такого абсурда, что смеяться над этим уже не хочется. Создатели решили продолжить насмехаться над устоявшимися традициями и стереотипами, в честь чего выпустили "Горько! 2", но в той части рассказывалось уже про похороны.
"Самый лучший день"
Кадр из фильма "Самый лучший день"
Пожалуй, этот фильм-мюзикл спасли только актеры в виде Дмитрия Нагиева и Ольги Серябкиной. У картины непонятный сюжет, который не близок практически никому, а идея с караоке кажется немного странной. Однако такой формат стал новым в российском кино, и зрители решили, что фильм достоен их внимания.