Фильмы про катастрофу в Чернобыле

Из-за того, что катастрофа на Чернобыльской АЭС была окутана тайной, а территория Припяти оказалась заброшена и заражена радиацией, многие режиссеры решили придумать свою интерпретацию событий 1986 года.

"Чернобыль: Зона отчуждения"

Еще один фантастический сериал российского производства. Сюжет также разворачивается вокруг молодых людей и странных явлений в Чернобыле. В сюжете фигурируют и политический заговор, и машина времени, и даже влияние США на аварию на АЭС. В этом году выходит последний сезон сериала, который сделан в виде фильма с тремя разными концовками.

"Волки в зоне"

Кадр из фильма "Волки в зоне"

Фильм снят довольно давно и получился очень мрачным, но его считают лучшим художественным фильмом об аварии, который сделали во времена СССР. В основу легли реальные факты и цифры катастрофы. Главным героем стал обычный мародер Семен. Он вместе со своим сослуживцем и бывшим ликвидатором собирал драгоценности, ценные вещи и технику, которые люди оставили во время эвакуации. Несмотря на то, что вещи заражены, они пригодились на рынке для сбыта. Преступники действуют под прикрытием властей и милиции, но однажды этому решили положить конец.

"Аврора"

Кадр из фильма "Аврора"

Этот драматический фильм рассказывает о последствиях аварии для людей. Картину сняли на Украине и приурочили к 20-летней годовщине страшной катастрофы. Главной героиней фильма стала девочка Аврора, которая получила большую дозу радиационного излучения. Ее единственным шансом выжить является операция в США, куда ее отправляют. Там она знакомится со многими людьми, которые меняют ее мир, а она помогает им измениться и понять, чего они на самом деле хотят в жизни.

"Запретная зона"

Кадр из фильма "Запретная зона"

Фантастический триллер, который создали в США. Сюжет банально прост: американские студенты приехали в зону отчуждения и столкнулись со сверхъестественными силами, зомби и злыми украинцами.