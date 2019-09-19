Киноштампы, которые не работают в обычной жизни

Видео рассказывает и различных приёмах, которые применяют киногерои. Но если попробовать применить те же приёмы в обычной жизни, то они окажутся бесполезными. Например, нередко персонажи эффектно вырывают чеку гранаты зубами. В реальности это практически невозможно из-за особенностей конструкции снаряда. Какие ещё киноштампы совсем не работают в жизни, узнайте из ролика.