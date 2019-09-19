Как «Летят журавли» чуть не погубил Баталова

Как фильм «Летят журавли» чуть не погубил карьеру Баталова

В 1957 году на экраны вышел фильм «Летят журавли», драма встретила неоднозначную реакцию и заняла в прокате лишь 10 место. Критики и зрители осуждали главную героиню Веронику и попытки авторов фильма оправдать ее измену, но вместе с тем наперебой восхищались поистине гениальной работой оператора.

Фильм был включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля под названием «Когда прилетают аисты» и, обойдя картины европейских режиссеров, получил Золотую пальмовую ветвь.

На роль Бориса Калатозов утвердил Баталова сразу, вернее, режиссер изначально планировал, что главного героя сыграет именно он. Чутье не подвело: Баталов справился гениально. Но мало кто знает, что съемки в картине едва не стоили актеру карьеры.

Оператор фильма Сергей Урусевский придумывал по ходу работы над фильмом все новые и новые способы съемок. Например, чтобы снять пробег Бориса по лестнице, был построен ее трехэтажный макет, в центре которого поместили металлический столб с прикрепленной операторской люлькой. Во время стремительного движения Баталова по ступеням помощники поднимали оператора на тросах так, чтобы на каждом этапе он был вровень в актером.

Но не этот эпизод чуть было не стал фатальным в жизни Баталова. Крест на карьере едва не поставили съемки сцены с дракой, в которой Борис должен одним ударом сбить с ног солдата, нелестно отозвавшегося о его любимой девушке. Во время одного из дублей актер, играющий оппонента Баталова, падая, повлек его за собой. Баталов упал лицом на обрубленный куст.

Травма была серьезной, артист попал в больницу и страшно переживал, что после операции на лице, которая была необходима, его карьера в кино будет закончена. Но хирург оказался настоящим мастером своего дела и выполнил свою работу настолько филигранно, что от травмы на лице Баталова не осталось ни малейшего следа.