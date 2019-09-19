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Как фильм «Летят журавли» чуть не погубил карьеру Баталова 

Рамблер 11 часов назад
Как «Летят журавли» чуть не погубил Баталова
Фото: Кадр из фильма "Летят журавли"
В 1957 году на экраны вышел фильм «Летят журавли», драма встретила неоднозначную реакцию и заняла в прокате лишь 10 место. Критики и зрители осуждали главную героиню Веронику и попытки авторов фильма оправдать ее измену, но вместе с тем наперебой восхищались поистине гениальной работой оператора.
Фильм был включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля под названием «Когда прилетают аисты» и, обойдя картины европейских режиссеров, получил Золотую пальмовую ветвь.
Получать ее отправили Татьяну Самойлову и оператора Сергей Урусевского. Режиссер фильма Михаил Калатозов не смог поехать за призом, т.к. попал в больницу с инфарктом, а Алексея Баталова, исполнителя главной роли, не выпустили из страны: его семья считалась неблагонадежной.
На роль Бориса Калатозов утвердил Баталова сразу, вернее, режиссер изначально планировал, что главного героя сыграет именно он. Чутье не подвело: Баталов справился гениально. Но мало кто знает, что съемки в картине едва не стоили актеру карьеры.
Оператор фильма Сергей Урусевский придумывал по ходу работы над фильмом все новые и новые способы съемок. Например, чтобы снять пробег Бориса по лестнице, был построен ее трехэтажный макет, в центре которого поместили металлический столб с прикрепленной операторской люлькой. Во время стремительного движения Баталова по ступеням помощники поднимали оператора на тросах так, чтобы на каждом этапе он был вровень в актером.
Но не этот эпизод чуть было не стал фатальным в жизни Баталова. Крест на карьере едва не поставили съемки сцены с дракой, в которой Борис должен одним ударом сбить с ног солдата, нелестно отозвавшегося о его любимой девушке. Во время одного из дублей актер, играющий оппонента Баталова, падая, повлек его за собой. Баталов упал лицом на обрубленный куст.
Травма была серьезной, артист попал в больницу и страшно переживал, что после операции на лице, которая была необходима, его карьера в кино будет закончена. Но хирург оказался настоящим мастером своего дела и выполнил свою работу настолько филигранно, что от травмы на лице Баталова не осталось ни малейшего следа.
Советские актрисы, бросившие родину
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Фильмы , Летят журавли , Алексей Баталов , Михаил Калатозов , Татьяна Самойлова , Сергей Урусевский
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