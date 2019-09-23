Триллеры, основанные на реальных событиях 

Смотрите видео и узнайте, какие фильмы ужасов основаны на реальных событиях. Часто создатели триллеров используют фантазию, чтобы напугать зрителя. Но иногда они берут за основу события, которые действительно происходили. Например, в ужастике «Ужас Амитивилля» (1979) фигурирует дом с привидениями. Авторы позаимствовали идею из истории Джорджа и Кэти Лутц. Супруги купили дом на Лонг-Айленде, где некоторое время назад погибли шесть человек. Уже через месяц пара съехала из злосчастного дома, жалуясь на паранормальные явления. Ролик рассказывает о других фильмах ужасов, которые сняли по мотивам реальных историй.
Стриптизерши
Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Одесса
Ромком
Щегол
Драма
Комната желаний
Детектив, Фантастика, Драма
Битва
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Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Между нами музыка
Мелодрама, Музыкальный
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Промар
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