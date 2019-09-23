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Триллеры, основанные на реальных событиях 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, какие фильмы ужасов основаны на реальных событиях. Часто создатели триллеров используют фантазию, чтобы напугать зрителя. Но иногда они берут за основу события, которые действительно происходили. Например, в ужастике «Ужас Амитивилля» (1979) фигурирует дом с привидениями. Авторы позаимствовали идею из истории Джорджа и Кэти Лутц. Супруги купили дом на Лонг-Айленде, где некоторое время назад погибли шесть человек. Уже через месяц пара съехала из злосчастного дома, жалуясь на паранормальные явления. Ролик рассказывает о других фильмах ужасов, которые сняли по мотивам реальных историй.
Фильмы , Видео , Ужас Амитивилля
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