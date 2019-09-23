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Голливудские фильмы, которые снимали в России 

Рамблер 12 часов назад
Голливудские фильмы, которые снимали в России
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "КРАСНАЯ ЖАРА"
Мила Йовович в московском метро, Арнольд Шварцнеггер напротив Мавзолея и другие интересные кадры России в голливудском кинематографе.

«Обитель зла: Возмездие» (2012)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ"
Актриса Мила Йовович и ее муж режиссер Пол Андерсон заложили дом, чтобы произвести все съемки фильма. Часть из них прошла на Камчатке, другая — на Красной площади (ее, кстати, перекрыли на три часа!). Также в фильме появляется и московское метро (по сюжету главная героиня и ее напарники укрываются на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.

«Красная жара» 1988

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "КРАСНАЯ ЖАРА"
Один из самых известных фильмов с Арнольдом Шварцнеггером! Помните сцену, где актер шагает на фоне Мавзолея и Кремля? Интересный факт: сцена была снята подпольно, Арнольд делал вид, что он просто гуляет по Красной площади, в то время как его друг-оператор снимал процесс. Создатели фильма в течение шести месяцев упорно пытались согласовать съемку в этой локации, но, в отличие от Милы Йовович, получили отказ.

«Анна Каренина» (1997)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "АННА КАРЕНИНА"
Разумеется, русская классика должна сниматься в России. Режиссер Бернард Роуз свою версию экранизации известного романа Толстого создавал в Москве и Санкт-Петербурге: вы можете наблюдать кадры Зимнего дворца, Петергофа, дворца Меньшикова, Казанского Собора, Дома архитекторов, Дома композиторов и другие. Фильм снимался в течение двух с половиной месяцев, а актеры трудились по 12 часов в день. Но результат того стоил!

«К-19», 2002

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "К-19"
Сюжет фильма завязан вокруг аварии 1961го года на русской атомной подводной лодке. В главных ролях криминального триллера — актеры Харрисон Форд и Лиам Нисон. Вы можете наблюдать сцены на Киевском вокзале, Кузьминском кладбище и в центре Москвы. Режиссеру Кэтрин Бигелоу даже посчастливилось достать списанную подводную лодку К-77! Увы, в ходе работы над фильмом команде запретили съемки на территориях частей и на судах Военно-морского флота России.
Кем была Зина из «Диалога у телевизора»
Комментарии
Фильмы , К-19 , Анна Каренина , Обитель зла: Возмездие , Арнольд Шварцнеггер , Лиам Нисон , Пол Андерсон , Мила Йовович , Бернард Роуз , Харрисон Форд
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