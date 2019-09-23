Голливудские фильмы, которые снимали в России

«Обитель зла: Возмездие» (2012)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ"

Актриса Мила Йовович и ее муж режиссер Пол Андерсон заложили дом, чтобы произвести все съемки фильма. Часть из них прошла на Камчатке, другая — на Красной площади (ее, кстати, перекрыли на три часа!). Также в фильме появляется и московское метро (по сюжету главная героиня и ее напарники укрываются на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.

«Красная жара» 1988

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "КРАСНАЯ ЖАРА"

Один из самых известных фильмов с Арнольдом Шварцнеггером! Помните сцену, где актер шагает на фоне Мавзолея и Кремля? Интересный факт: сцена была снята подпольно, Арнольд делал вид, что он просто гуляет по Красной площади, в то время как его друг-оператор снимал процесс. Создатели фильма в течение шести месяцев упорно пытались согласовать съемку в этой локации, но, в отличие от Милы Йовович, получили отказ.

«Анна Каренина» (1997)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "АННА КАРЕНИНА"

Разумеется, русская классика должна сниматься в России. Режиссер Бернард Роуз свою версию экранизации известного романа Толстого создавал в Москве и Санкт-Петербурге: вы можете наблюдать кадры Зимнего дворца, Петергофа, дворца Меньшикова, Казанского Собора, Дома архитекторов, Дома композиторов и другие. Фильм снимался в течение двух с половиной месяцев, а актеры трудились по 12 часов в день. Но результат того стоил!

«К-19», 2002

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "К-19"