Фильмы, финалы которых изменили в последний момент

Как сказал знаменитый Штирлиц: «Всегда запоминается последняя фраза». В случае с кино ее вполне можно применить к финалу того или иного фильма. Ведь от концовки картины во многом зависит ее успех. Поэтому режиссеры часто снимают несколько вариантов окончания фильмов, чтобы в итоге выбрать, по их мнению (и мнению фокус-групп), лучший. Перед вами пять известных картин, финалы которых было решено поменять буквально перед премьерой.

“Рэмбо: Первая кровь”

Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь»

“Первая кровь” могла стать и последней. И тогда поклонники боевика не увидели бы еще четыре продолжения знаменитой картины, премьера последней части которой состоялась совсем недавно. Согласно первой версии финала фильма, его главный герой погибает от рук полковника Траутмана, как, собственно, это и произошло в романе Дэвида Морреллы, по мотивам которого и был создан боевик. Однако после предварительного показа продюсеры настояли на изменении концовки фильма. Режиссер, к счастью, спорить не стал. История Рэмбо стала культовой, а ведь все могло закончиться совершенно иначе.

“Чужой”

Кадр из фильма «Чужой»

Ридли Скотт также планировал закончить фильм о схватке между людьми и представителями внеземных цивилизаций полной победой инопланетного разума. В финале должно было прозвучать послание Рипли, записанное «чужим», который копировал человеческий язык. Однако на последнем этапе концовку решено было переснять. Это решение и позволило истории получить продолжение.

“Эффект бабочки”

Кадр из фильма «Эффект бабочки»

Такой запутанный фильм изначально предполагал наличие множества вариативных финалов. Собственно, и показать их можно было бы все, тем более, что сняты они были сразу в тройном экземпляре. Согласно одному из них, главный герой переносится в самый момент своего рождения и погибает, второй предполагал, что Эван и Келли, главная героиня, все же знакомятся, несмотря на попытки первого уйти из ее жизни. Но в итоге зрители увидели финал, в котором главные герои сталкиваются в толпе, но расходятся в разные стороны, оглядываясь друг на друга.

“Пункт назначения”

Кадр из фильма «Пункт назначения»

Предпоказ фильма уберег картину от невозможности ее продолжения. Согласно оригинальному сценарию, в конце первой части знаменитого ужастика смерть все же должна была настигнуть главного героя. А заканчивалось все рождением его ребенка. Все бы ничего, но если бы все завершилось именно так, зрители вряд ли могли бы рассчитывать на продолжение леденящей кровь истории. Зрители фокус-группы проголосовали за другой финал. Он и вошел в окончательную версию фильма, подарив ему еще четыре продолжения.

“Интерстеллар”

Кадр из «Интерстеллар»