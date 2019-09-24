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Что смотреть в кино с 26 сентября 

Рамблер 2 часа назад
Осень вовсе не балует нас теплой погодой, и прогулке в парке с чистой совестью можно предпочесть поход в кино.

"К звездам"

Кадр из фильма "К звездам"
Инженер-исследователь Рой МакБрайд отправляется в путешествие к самому краю Солнечной системы, надеясь узнать что-нибудь о судьбе своего отца, пропавшего без вести 20 лет назад, во время экспедиции в окрестности Нептуна. Теперь уже очередь Роя раскрывать космические загадки. И не забывать о том, что никому нельзя верить.

"Герой"

Кадр из фильма "Герой"
15 лет назад Андрей прошел обучение в школе Службы внешней разведки, где из обычных подростков готовили будущих спецагентов. Но проект закрыли, и молодой человек уехал жить в один из европейских городов, предпочитая не вспоминать об этой странице своей жизни. Но у судьбы свои планы: однажды в телефонной трубке Андрей слышит голос своего отца, которого все давно считали погибшим. Отец предупреждает молодого человека, что он в опасности и должен спасать свою жизнь. Теперь Андрею предстоит не только выжить, но и снова найти отца.

"Призрачный патруль"

Кадр из фильма "Призрачный патруль"
Ведущие телевизионной программы «Призрачный патруль» умело справляются в своем шоу с охотой на привидений и толкованием необъяснимых явлений. но однажды они попадают в старинный особняк, где начинают происходить по-настоящему ужасные вещи. Удастся ли звездам эфира справиться с паранормальными явлениями, выжить и не разочаровать своих поклонников?
Комментарии1
Фильмы , Видео , Призрачный патруль , Герой
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