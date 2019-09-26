Кто сыграл байкера в «Бриллиантовой руке» 

Герой видео — Леонид Плешаков, появившийся в эпизоде в комедии «Бриллиантовая рука» (1968). Он произнёс там всего три фразы, но сцена запомнилась не меньше основного сюжета. Леонид — не профессиональный актёр, он занимался журналистикой, сотрудничал с журналами «Огонёк» и «Смена». Как Плешаков попал в фильм и стал ли он продолжать артистическую карьеру, узнайте из ролика.
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