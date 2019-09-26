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Стало известно, когда выйдет фильм про Децла 

Рамблер 6 часов назад
Документальная картина "С закрытыми окнами", посвященная музыканту Кириллу Толмацкому, появится в интернете седьмого ноября. Об этом сообщил создатель картины Роман Супер.
Доступ к киноленте будет абсолютно бесплатным, поэтому любой желающий сможет ее посмотреть.
На производство картины Супер вместе со съемочной группой потратили полгода. В течение этого времени они общались с близкими Толмацкого, изучали фото— и видеохронику по всему миру, договаривались с правообладателями о лицензировании наследия музыканта и многое другое.
Напомним, Кирилл Толмацкий ушел из жизни в феврале 2019 года, ему было 35 лет. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Фильмы , Видео
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