Стало известно, когда выйдет фильм про Децла

Документальная картина "С закрытыми окнами", посвященная музыканту Кириллу Толмацкому, появится в интернете седьмого ноября. Об этом сообщил создатель картины Роман Супер.

Доступ к киноленте будет абсолютно бесплатным, поэтому любой желающий сможет ее посмотреть.

На производство картины Супер вместе со съемочной группой потратили полгода. В течение этого времени они общались с близкими Толмацкого, изучали фото— и видеохронику по всему миру, договаривались с правообладателями о лицензировании наследия музыканта и многое другое.

Напомним, Кирилл Толмацкий ушел из жизни в феврале 2019 года, ему было 35 лет. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность.