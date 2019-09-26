Фильмы, перевравшие историю 

Видео рассказывает о фильмах, в которых авторы случайно или намерено исказили исторические факты в угоду сюжеты. Так, в эпичной картине «Троя», которая вышла в 2004 году, воины сражаются, сидя на лошадях. Между тем, в 13 веке, когда и случилась Троянская война, греки предпочитали колесницы, а ездить верхом они стали лишь несколько веков спустя. Узнайте из ролика, какие ещё картины переврали историю.
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