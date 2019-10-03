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Почему Моргунова срочно вырезали из «Кавказской пленницы» 

Рамблер 9 часов назад
Почему Моргунова вырезали из «Кавказской пленницы»
Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Евгений Моргунов особенно полюбился зрителям ролью Бывалого в культовой «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая.
Однако с актером, сыгравшим знаменитого персонажа, случалось немало скандалов. В основном из-за его непростого характера или неосторожных шуток.
Так, премьеру «Пленницы» омрачила ссора Моргунова с Гайдаем. Многие рассказывали, что еще до того, как фильм вышел на экраны, актер «поймал звезду».
Скандал не заставил себя ждать. На закрытом техническом просмотре культовой комедии Моргунов появился в алкогольном опьянении, да еще и в компании подвыпивших женщин. Он сыпал неуместными шуточками в сторону Гайдая. Просматривая ленту, он небрежно обронил: «Гайдай, что-то ты совсем мышей не ловишь!».
Актера со скандалом вывели, а Гайдай затаил на него многолетнюю обиду. Он настолько был недоволен поведением Моргунова, что срочно перемонтировал фильм, насколько возможно вырезав из него сцены с Бывалым. Осталось только то, что нужно для целостности сюжета.
После этого Гайдай долгие годы не общался с Моргуновым и наотрез отказывался снимать его в своих фильмах.
Актриса, покорившая мужчин и исчезнувшая без следа
Комментарии28
Фильмы , Пленница , Пленницы , Евгений Моргунов , Леонид Гайдай
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