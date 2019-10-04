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Режиссер «Ночного дозора» снял зомби-хоррор 

Рамблер 6 часов назад
Тимур Бекмамбетов, известный россиянам по "Ночному дозору" и ряду других коммерчески успешных проектов (а людям, пережившим 90-ые — еще и как режиссер знаменитых рекламных роликов банка "Империал"), выпустила фильм о зомбиапокалипсисе. По сюжету он начинается в американском городе Хьюстоне. Фильм называется "Dead of night" ("Мертвые ночи" или "Глухой ночью", своего рода игра слов). Промо-показ прошел на фестивале Comic Con Russia — 2019 в Москве. Но интересен фильм не только или не столько сюжетом. Важнее то, в каком формате снял картину российско-казахский режиссер.
Бекмамбетов давно увлекся так называемым форматом "скринлайф", (ScreenLife, буквально "жизнь на экране"). В этом формате зритель видит происходящее словно через экран смартфона. На экран выводятся список контактов героев, лица звонящих, камера фиксирует задний план за спиной персонажей, если героя за кадром съедают зомби, он перестает отвечать на звонки… Фильм снят в сотрудничестве с IT-компанией Snap.
Промо-кадр к фильму "Dead of night"
Даже прожженные американские дельцы не верили Бекмамбетову, когда тот решил снимать в новом "смартфонном" формате. Однако режиссер уже сделал пару таких фильмов, и все они собрали десятки миллионов долларов в западном прокате. Теперь в сторону придуманного Бекмамбетовым "скринлайфа" начали поглядывать и глобальные голливудские студии.
Комментарии3
Фильмы , Видео , Тимур Бекмамбетов
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