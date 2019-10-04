Как снимают фильмы «на основе реальных событий» 

Смотрите видео о фильмах, в начале которых зритель видит надпись «основано на реальных событиях». Насколько сюжет подобных картин отражает то, что происходило на самом деле? Насколько точно создатели передают реальность? Так, в ленте «Военно-полевой роман» (1983) режиссёр Пётр Тодоровский рассказал собственную историю любви, но была ли она такой, какой публика увидела её на экране? С кого списаны герои «Республики ШКИД» (1956)? И как приукрасили реальность авторы «Тегерана-43» (1980)? Обо всём узнайте из ролика.
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