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Единственный скандал, который устроил Эльдар Рязанов 

Рамблер 8 часов назад
Культовый отечественный режиссер Эльдар Рязанов подарил зрителям «Карнавальную ночь», «Иронию судьбы, или С легким паром», «Служебный роман» и многие другие легендарные картины. Ясно, что Рязанов обладал гениальным талантом, но в отличии от большинства людей искусства режиссер имел спокойный нрав.
С коллегами Эльдар Рязанов практически не скандалил и не был замешан в шумных историях, которых было полно в советском кинематографе. Но вот только один скандал с режиссером все-таки приключился.
Так, Рязанов запланировал, что будет писать сценарий картины «Невероятные приключения итальянцев в России» в одном из прибалтийских Домов творчества, но задержался в Москве, предупредив об этом руководителей заведения телеграммой.
Однако, когда съемочная группа добралась до гостиницы, мест в ней уже не было, и им предложили поселиться прямо в холле. Деваться было некуда, поэтому команде пришлось согласиться.
Режиссер мог бы и стерпеть неудобства, но в холле было невозможно даже побриться, потому как единственная розетка находилась под роялем.
Однако, Рязанов решил не просить жалобную книгу, а придумать яркий творческий ход. Он просто ворвался в зал, в котором проходило совещание директората заведения.
«Директор, стоя над столом, что-то произносил. Увидев меня, он остановился на полуслове. «В чем дело?» — обратился он ко мне. «Где у вас тут розетка?» — полюбопытствовал я. «Почему вы вошли?» — повысил тон директор. «А, вот она!» — обрадовался я…», — вспоминал режиссер.
Затем он, не обращая ни на кого внимания, просто подошел к розетке, выдернул из нее шнур лампы, воткнул вилку электробритвы и стал бриться как ни в чем не бывало. Ошарашенный директор попросил Рязанова «прекратить хулиганить» и выйти.
«Тут я увидел на стене зеркало и перестал обращать внимание на окружающих. Мне было не до них. Я был занят делом. Совещание явно зашло в тупик. Поняв, что я не уйду, пока не побреюсь, все сидели молча и ждали. Я же вошел во вкус и не торопился. Потом подчеркнуто буднично выдул волосы из бритвы и сказал: «После завтрака я уйду на рынок. Вернусь через час. Так вот, чтобы к моему приходу была комната. Или я поселюсь здесь, у вас в кабинете»…», — рассказывал потом Рязанов.
Конечно, культового режиссера сразу же переселили в комфортный номер, но директор все же затаил на него обиду за сорванное совещание и больше не здоровался.
Комментарии
Фильмы , Видео , Служебный роман , Эльдар Рязанов
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