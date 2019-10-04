В сети появилось фото со съемок нового «Аватара»

Первые снимки со съемок второй части фантастического блокбастера "Аватар" появились на официальной странице киноленты в Twitter.

На фото запечатлена работа режиссера Джеймса Кэмерона , который держит 3D-камеру, находясь по колено в воде.

@officialavatar

По данным СМИ, снимок сделал продюсер фильма Джон Ландау. Сообщается, что в ближайшее время фанаты "Аватара" смогут увидеть новые фото со съемочной площадки. Предполагается, что кинолента выйдет на экраны в конце 2021 года. А выход третьей части "Аватара" запланирован на 2023 год.

Первый фильм вышел в 2009 году и удостоился "Золотого глобуса", а также трех "Оскаров".