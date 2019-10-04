Кто такой Рене Хобуа, «игравший» во всех фильмах Данелии

Большинство зрителей знают многие фильмы Георгия Данелии практически наизусть. И, возможно, самые преданные поклонники творчества знаменитого режиссера замечали, что в титрах почти всех его картин значится актер Рене Хобуа. Но если спросить у зрителей, кого же играл в том или ином фильме этот человек, вряд ли кто-то сумеет на этот вопрос ответить. А все дело в том, что загадочный Хобуа актером никогда не был и ни в одной из работ Данелии участия не принимал.

Зачем же режиссер всегда ставил имя этого человека в титры? Этому предшествует весьма интересная история.

Когда Георгий Данелия с Резо Габриадзе работали над сценарием картины «Не горюй!», у них было несколько версий развития сюжета. Выбрать одну было сложно и они решили узнать мнение простого человека, далекого от мира кино, но являющегося потенциальным зрителем. Случайно они познакомились с обычным строителем по имени Рене Хобуа и попросили его послушать разработанные версии сценария.

Хобуа не смог отказать уважаемым людям и несколько часов провел в компании режиссера и сценариста, которые зачитывали ему две версии развития сюжета будущего фильма. Когда читка была закончена, Данелия спросил у Рене, какой вариант ему понравился больше. На что Хобуа ответил: «Оба!».

Обескураженные Данелия и Габриадзе, не сумевшие решить проблему выбора, начали предлагать Рене послушать еще варианты некоторых сцен, которые планировали добавить в сценарий, но мужчина начал отказываться от возложенной на него ответственности эксперта. Хобуа признался, что очень плохо понимает по-русски, поэтому не может ничем помочь авторам.

Удивленный и возмущенный Данелия спросил у Рене, зачем же он тогда хвалил зачитанные ему сценарии и вообще согласился их слушать. На что Хобуа просто ответил, что не мог им отказать, а хвалил, потому что считает, что такие известные люди просто не могут написать плохих вещей. На этом они и расстались.

Как в итоге решился вопрос с выбором сценария для фильма «Не горюй!», никто точно сказать не возьмется, а вот имя и фамилия Рене Хобуа в его титрах появилась. Это произошло с легкой руки Резо Габриадзе, который предложил режиссеру включить фамилию грузинского строителя в список актеров, выказав ему таким образом уважение и благодарность за потраченное время. Данелия идею поддержал, более того, стал упоминать Рене Хобуа и в титрах всех своих последующих фильмах.