Скорсезе раскритиковал фильмы про супергероев

Американский режиссер и лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе заявил, что фильмы о супергеройской вселенной Marvel нельзя назвать искусством кинематографа:

«Я такое не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это просто не кино. Серьезно, единственное, с чем я могу их сравнить, — при том, как качественно они сделаны, как хорошо актеры играют при всех обстоятельствах, — это парки развлечений».

Режиссер подчеркнул, что в подобных фильмах люди не пытаются передать друг друга эмоциональный, психологический опыт, из-за чего данные картины не воспринимаются всерьез.