Видео рассказывает об Александре Пахмутовой, композиторе, чьи песни тут же западают в душу. Вместе с мужем, поэтом Николаем Добронравовым, Пахмутова создала десятки шедевров для кино, и сейчас эти композиции уже стали советской классикой. Как миниатюрной уроженке Сталинграда удалось покорить страну? Как песня «Нежность» затмила главных героев картины «Три тополя на Плющихе» (1968)? И какая композиция Пахмутовой могла бы стать голливудским хитом? Обо всём узнайте из ролика.
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Герой
Боевик, Триллер
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
К звёздам
Триллер, Фантастика
Комната желаний
Детектив, Фантастика, Драма
Щегол
Драма
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Стриптизерши
Комедия, Криминальный
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Документальный, Музыкальный
Одесса
Ромком
После свадьбы
Драма
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Связанные миры
Мультфильм, Мелодрама
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Сестрёнка
Драма, Военный
Советский фильм, родившийся из песни
Читайте также