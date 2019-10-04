Хэппи-энда не будет: фильмы с неожиданным концом

Увы, наиболее реалистичными оказываются фильмы, лишенные счастливого конца. Рассказываем, какие точно заставят вас плакать. Запасайтесь салфетками!

Один день, 2011

Главные герои фильма — Эмма и Декстер — показывают нам печальную историю о любви и дружбе длиною в целую жизнь. В течение многих лет герои будут поддерживать друг друга, живя в разных странах и пересекаясь раз в год в день их знакомства. Независимо друг от друга, они будут строить свою семью и карьеру, но жизнь все равно сведет их вместе, пускай и ненадолго. Почему — смотрите сами!

Лучшее во мне, 2014

Еще одна история, которая длится больше двадцати лет. Двое влюбленных подростков были вынуждены расстаться и строить свою жизнь порознь. Но ни у кого из них она не сложилась так, как хотелось бы, и забыть первую любовь оказалось просто невозможно. И вот спустя 20 лет судьба их сводит вновь, чтобы снова развести… Как и почему так вышло — постарайтесь разобраться за просмотром фильма.

Женщина в черном, 2012

Фильм с Дэниелом Рэдклиффом . Его герой в одиночку воспитывает сына, поскольку жена умерла при родах. По службе он вынужден отправиться в провинциальный городок, где происходят мистические события. В результате жизнь его сына находится в опасности, и главный герой должен придумать путь к спасению. Вероятнее всего, конец фильма вы не сможете назвать счастливым, но решение все же остается за вами!

Ущерб, 1992

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "УЩЕРБ"

Должен ли человек бороться со страстью, чтобы она не навредила его карьере и социальному статусу? Любовный треугольник, который разворачивается в этой картине, очень остро ставит этот вопрос. В нем — Стивен Флеминг, пожилой высокопоставленный дипломат, и Анна Бартон, молодая скромная предпринимательница влюбляются друг в друга с первого взгляда. У Стивена есть своя семья, а еще Анна — невеста его же собственного сына. Как разрешится этот треугольник? Спойлер — трагично.

Охота, 2012

Лукас — воспитатель в детском саду, из-за нелепого случая и ложных показаний маленькой девочки на героя ополчился весь город. Вдобавок ко всему главный герой пытается пережить тяжелый развод и проблемы сына. Сможет ли он оправдаться и справиться с остальными вопросами? Открытый финал заставляет задуматься!